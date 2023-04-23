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Сегодня, 15:08

Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

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Шахматисты Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
Фото FIDE

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

Партия продолжалась чуть больше трех часов и завершилась на 45-м ходу после размена всех фигур. Это третья подряд и пятая ничья в поединке.

Непомнящий сохранил преимущество над Дин Лижэнем — 5,5-4,5.

11-я партия состоится в понедельник, 24 апреля, россиянин будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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