Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

Партия продолжалась чуть больше трех часов и завершилась на 45-м ходу после размена всех фигур. Это третья подряд и пятая ничья в поединке.

Непомнящий сохранил преимущество над Дин Лижэнем — 5,5-4,5.

11-я партия состоится в понедельник, 24 апреля, россиянин будет играть белыми.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.