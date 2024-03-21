На «Восхождении» пройдена половина дистанции

В оздоровительном комплексе «Сочи Парк Отель» в Сириусе проходят Всероссийские соревнования среди команд детских домов и школ-интернатов «Восхождение».

После четвертого тура гонку возглавляют воспитанники Лужской санаторной школы-интерната (Ленинградская область), которые набрали 14 очков. На пол-очка отстает команда Лицея-интерната «Феникс» (Смоленская область). 12,5 очков в активе коллектива ЦСО №1 (Псковская область).

В выходной день 19 марта с утра состоялся сеанс одновременной игры с наставниками и судьями, участие в котором приняли 178 юных шахматистов.

Победу над арбитром Валерией Леолько одержал Николай Кулагин (Республика Татарстан). Вничью завершили свои партии Сергей Гуляев (Республика Марий Эл), Антон Корюкин (Краснодарский край), Снежана Матвеева (Ивановская область) и Александр Бойков (Ленинградская область).

Во второй половине дня в гости к участникам турнира приехал гроссмейстер и известный тренер Сергей Иванов. Сергей Владимирович провел увлекательный интерактивный мастер-класс, на котором рассказал юным спортсменам о своем жизненном пути, о важности шахматного анализа и разобрал интересные моменты из известных партий.

В рамках дополнительной программы состоялась традиционная утренняя зарядка. После тура юные спортсмены смогли поучаствовать в мастер-классе и разобрать сыгранные партии. Во второй половине дня были организованы лекция на тему решения этюдов, конкурсы «Секреты правил для всех» (победитель Ивановский детский дом «Ровесник») и «Составление шахматных задач» (победитель — ЦСО №1, Псковская область), а также прошел полуфинал турнира по футболу. Вечером проводился турнир по парным шахматам, победителем которого стала команда «Стратегия» (Кондратьева Вероника и Симонов Николай, Владимирская область).

Ежедневно в рамках дополнительной программы для детей проходят утренняя зарядка, мастер-классы и разборы сыгранных партий, соревнования по футболу, баскетболу и другим видам спорта, турниры по блицу, парным шахматам, интеллектуальные конкурсы и состязания и многое другое.

В этом году темой смены «Восхождения» стало исследование «Тайны Галактики на Южном Полюсе». Команда наставников под руководством Анастасии Морарь разделила юных шахматистов на команды «Фаддей Беллинсгаузен» и «Михаил Лазарев» и пригласила активно участвовать в дополнительной программе соревнований. За участие в конкурсах на протяжении всего турнира ребята будут получать призы, а также наклейки и мастер-фишки, которые помогут их команде одержать победу в общем зачете активностей.

Соревнование проводится Федерацией шахмат России и Министерством спорта Российской Федерации при поддержке Фонда Тимченко. Генеральный партнер ФШР — ПАО «ФосАгро».

Екатерина Васильченко