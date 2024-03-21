Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

21 марта, 09:00

ФШР откроет шахматную площадку в павильоне «Спорт для каждого» на ВДНХ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

С 26 по 28 марта Федерация шахмат России откроет площадку в павильоне «Спорт для каждого» в рамках проведения Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

На площадке будут проведены товарищеский матч между командами Москвы и Ханты-Мансийска, соревнования среди ветеранов и студентов, открытый блицтурнир «Шахматы для каждого», сеансы одновременной игры с чемпионом России среди юниоров, вице-чемпионом мира среди юниоров, гроссмейстером Арсением Нестеровым, чемпионом мира до 18 лет, чемпионом Азии среди юниоров, международным мастером Алексеем Гребневым, мастер-класс и сеанс с многократным чемпионом мира и России по решению шахматной композиции Данилой Павловым, лекция международного мастера, журналиста, автора книг, главного редактора сайта ФШР Владимира Барского, а также конкурс-викторина от директора музея шахмат ФШР Дмитрия Олейникова.

Любителей шахмат ждут беспроигрышная лотерея, фотозона, игра с шахматным роботом, прогулка по Музею шахмат ФШР с использованием VR-очков. Шахматный стенд будет работать с 10:00 до 22:00 все три дня.

Пресс-служба ФШР

Шахматы
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шахматист Лазавик считает, что пока не готов конкурировать с игроками из топ-10

На «Восхождении» пройдена половина дистанции
Новости
RSS RSS
Все новости