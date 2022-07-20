Ян Непомнящий поздравил всех с Международным днем шахмат
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в своих соцсетях написал пост, посвященный Международному дню шахмат, который отмечается сегодня, 20 июля.
«С Международным днем шахмат! Шахматы даны нам, чтобы объединять, а не разделять», — написал Непомнящий.
Шахматист выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований.
Теперь Непомнящему предстоит встретиться с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном.
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