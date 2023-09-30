Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 20:50

Лагно рассказала, что не думает о медалях на мужском чемпионате России по шахматам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская шахматистка Екатерина Лагно не думает о медалях перед суперфиналом мужского чемпионата России по шахматам.

«Я давно не играла с мужчинами в классику, постараюсь сыграть как можно лучше. О медалях не думаю, при таком сильном составе участников было бы слишком оптимистично. Моя главная цель — поиграть, потренироваться. Потому что для меня главное соревнование впереди — турнир претендентов в Торонто в следующем году. Поэтому суперфинал рассматриваю как тренировку», — приводит слова Лагно ТАСС.

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском суперфинале. Помимо Лагно, на турнире выступит Александра Горячкина.

25-летняя Горячкина является трехкратной чемпионкой России по шахматам среди женщин (2015, 2017 и 2020). В августе 2023 года она выиграла Кубок мира ФИДЕ.

33-летняя Лагно — двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), вице-чемпионка мира (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), чемпионка мира по быстрым шахматам (2014) и призер чемпионата Европы по блицу (2017).

Турнир будет проходить с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.

Источник: https://tass.ru/sport/18883249
Шахматы
Екатерина Лагно
0
Читайте также
«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова
«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»
В Москве прошел концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
Женщину из Екатеринбурга убил подобранный ей на трассе мужчина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артемьев назвал неожиданным участие Лагно и Горячкиной в мужском чемпионате России по шахматам
Новости
RSS RSS
Все новости