Лагно рассказала, что не думает о медалях на мужском чемпионате России по шахматам

Российская шахматистка Екатерина Лагно не думает о медалях перед суперфиналом мужского чемпионата России по шахматам.

«Я давно не играла с мужчинами в классику, постараюсь сыграть как можно лучше. О медалях не думаю, при таком сильном составе участников было бы слишком оптимистично. Моя главная цель — поиграть, потренироваться. Потому что для меня главное соревнование впереди — турнир претендентов в Торонто в следующем году. Поэтому суперфинал рассматриваю как тренировку», — приводит слова Лагно ТАСС.

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском суперфинале. Помимо Лагно, на турнире выступит Александра Горячкина.

25-летняя Горячкина является трехкратной чемпионкой России по шахматам среди женщин (2015, 2017 и 2020). В августе 2023 года она выиграла Кубок мира ФИДЕ.

33-летняя Лагно — двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), вице-чемпионка мира (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), чемпионка мира по быстрым шахматам (2014) и призер чемпионата Европы по блицу (2017).

Турнир будет проходить с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.