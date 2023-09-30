Ткачев считает, что Горячкина и Лагно добавят интереса к мужскому чемпионату России по шахматам

Директор Федерации шахмат России Александр Ткачев считает, что участие Александры Горячкиной и Екатерины Лагно в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам добавит интереса к турниру.

«То, что Горячкина и Лагно играют, — это очень правильное решение. Они две претендентки на звание чемпионки мира. Понятно, что им будет непросто, но их участие добавит интереса к турниру. Специалисты, конечно, говорят, что они займут место в серединке турнирной таблицы, но у меня предчувствие, что кто-то из них выстрелит и удивит. Здесь в суперфинале мы видим в какой-то степени прообраз будущей сборной России. Очень приятно, что участвуют молодые, амбициозные шахматисты», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском суперфинале. Помимо Лагно, на турнире выступит Александра Горячкина.

25-летняя Горячкина является трехкратной чемпионкой России по шахматам среди женщин (2015, 2017 и 2020). В августе 2023 года она выиграла Кубок мира ФИДЕ.

33-летняя Лагно — двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), вице-чемпионка мира (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), чемпионка мира по быстрым шахматам (2014) и призер чемпионата Европы по блицу (2017).

Турнир будет проходить с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.