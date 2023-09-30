Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 21:18

Ткачев считает, что Горячкина и Лагно добавят интереса к мужскому чемпионату России по шахматам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор Федерации шахмат России Александр Ткачев считает, что участие Александры Горячкиной и Екатерины Лагно в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам добавит интереса к турниру.

«То, что Горячкина и Лагно играют, — это очень правильное решение. Они две претендентки на звание чемпионки мира. Понятно, что им будет непросто, но их участие добавит интереса к турниру. Специалисты, конечно, говорят, что они займут место в серединке турнирной таблицы, но у меня предчувствие, что кто-то из них выстрелит и удивит. Здесь в суперфинале мы видим в какой-то степени прообраз будущей сборной России. Очень приятно, что участвуют молодые, амбициозные шахматисты», — приводит слова Ткачева ТАСС.

Впервые в истории чемпионатов России две женщины примут участие в мужском суперфинале. Помимо Лагно, на турнире выступит Александра Горячкина.

25-летняя Горячкина является трехкратной чемпионкой России по шахматам среди женщин (2015, 2017 и 2020). В августе 2023 года она выиграла Кубок мира ФИДЕ.

33-летняя Лагно — двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), вице-чемпионка мира (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), чемпионка мира по быстрым шахматам (2014) и призер чемпионата Европы по блицу (2017).

Турнир будет проходить с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.

Источник: https://tass.ru/sport/18883329
Шахматы
Александр Ткачев
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
1
0
Читайте также
«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»
Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Марио Фернандеса
В Москве прошел концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
Женщину из Екатеринбурга убил подобранный ей на трассе мужчина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лагно рассказала, что не думает о медалях на мужском чемпионате России по шахматам
Новости
RSS RSS
Все новости