Артемьев назвал неожиданным участие Лагно и Горячкиной в мужском чемпионате России по шахматам

Победитель командного чемпионата мира 2019 года Владислав Артемьев высказался о том, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно получили приглашение принять участие в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам.

Турнир будет проходить с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.

«Откровенно говоря, немного неожиданное решение — пригласить двух шахматисток на чемпионат России среди мужчин. Лично я отношусь к этому спокойно, Саша и Екатерина являются сильными и титулованными спортсменками, к тому же и с Екатериной, и с Александрой мы давно знакомы, я хорошо и с уважением отношусь к ним, так что лично для меня все в порядке. С женщинами в классику играл, но достаточно редко», — приводит ТАСС слова Артемьева.

25-летняя Горячкина является трехкратной чемпионкой России по шахматам среди женщин (2015, 2017 и 2020). В августе 2023 года она выиграла Кубок мира ФИДЕ.

33-летняя Лагно — двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), вице-чемпионка мира (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), чемпионка мира по быстрым шахматам (2014) и призер чемпионата Европы по блицу (2017).