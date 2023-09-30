Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 14:45

Артемьев назвал неожиданным участие Лагно и Горячкиной в мужском чемпионате России по шахматам

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель командного чемпионата мира 2019 года Владислав Артемьев высказался о том, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно получили приглашение принять участие в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам.
Турнир будет проходить с 30 сентября по 13 октября в городе Пушкин Ленинградской области.

«Откровенно говоря, немного неожиданное решение — пригласить двух шахматисток на чемпионат России среди мужчин. Лично я отношусь к этому спокойно, Саша и Екатерина являются сильными и титулованными спортсменками, к тому же и с Екатериной, и с Александрой мы давно знакомы, я хорошо и с уважением отношусь к ним, так что лично для меня все в порядке. С женщинами в классику играл, но достаточно редко», — приводит ТАСС слова Артемьева.

25-летняя Горячкина является трехкратной чемпионкой России по шахматам среди женщин (2015, 2017 и 2020). В августе 2023 года она выиграла Кубок мира ФИДЕ.

33-летняя Лагно — двукратная чемпионка Европы (2005, 2008), вице-чемпионка мира (2018), трехкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019), чемпионка мира по быстрым шахматам (2014) и призер чемпионата Европы по блицу (2017).

Источник: https://tass.ru/sport/18882267
Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
0
Читайте также
Шоу с исчезновением. Итальянский фигурист из-за допинговых проблем дурит голову публике
Собака напала на кенийского марафонца и помешала ему выиграть забег в Буэнос-Айресе
В США возможный шатдаун назвали катастрофой для Украины
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
В ДНР сообщили о применении ВСУ химоружия при обстреле под Горловкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпов — о Костенюк: «Россия помогала ей от начала и до конца»
Новости
RSS RSS
Все новости