Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 07:38

Конгресс и выборы президента ФИДЕ пройдут в индийском Ченнаи в августе

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пройдет с 31 июля по 9 августа 2022 года в индийском городе Ченнаи, сообщает пресс-служба организации.

Заседание генеральной ассамблеи ФИДЕ состоится 7-8 августа, в ходе которого пройдут выборы президента и вице-президента организации. Заявки на участие должны быть поданы не позднее 7 июня.

Действующим президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович. Он занимает этот пост с октября 2018 года.

Конгресс ФИДЕ будет проходить одновременно с Всемирной шахматной олимпиадой в Ченнаи (28 июля — 10 августа).

Изначально оба мероприятия должны были пройти в России, однако в конце февраля совет ФИДЕ принял решение о переносе в другое место.

Источник: https://www.fide.com/news/1740
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
0
Читайте также
«Вы должны превратиться в Джеймса Бонда и Супермена». Пятиборцы всего мира в шоке от реформ
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий потерпел первое поражение на этапе Grand Chess Tour
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости