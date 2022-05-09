Конгресс и выборы президента ФИДЕ пройдут в индийском Ченнаи в августе

Конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пройдет с 31 июля по 9 августа 2022 года в индийском городе Ченнаи, сообщает пресс-служба организации.

Заседание генеральной ассамблеи ФИДЕ состоится 7-8 августа, в ходе которого пройдут выборы президента и вице-президента организации. Заявки на участие должны быть поданы не позднее 7 июня.

Действующим президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович. Он занимает этот пост с октября 2018 года.

Конгресс ФИДЕ будет проходить одновременно с Всемирной шахматной олимпиадой в Ченнаи (28 июля — 10 августа).

Изначально оба мероприятия должны были пройти в России, однако в конце февраля совет ФИДЕ принял решение о переносе в другое место.