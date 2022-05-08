Непомнящий потерпел первое поражение на этапе Grand Chess Tour
Непомнящий проиграл Уэсли Со на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Уэсли Со в четвертом туре первого этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.
Для россиянина это первое поражение на турнире. После четырех туров он идет на пятом месте с двумя баллами и в следующем туре сырает против француза Максима Вашье-Лаграва. Со с тремя очками лидирует.
Другие партии тура:
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — ничья;
Алиреза Фирузджа (Франция) — Рихард Раппорт (Венгрия) — ничья;
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Фабиано Каруана (США) — 1-0;
Леньер Домингес (США) — Левон Аронян (США) — 0-1.
Этап Grand Chess Tour завершится 14 мая.
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