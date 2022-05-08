Непомнящий потерпел первое поражение на этапе Grand Chess Tour

Непомнящий проиграл Уэсли Со на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл американцу Уэсли Со в четвертом туре первого этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.

Для россиянина это первое поражение на турнире. После четырех туров он идет на пятом месте с двумя баллами и в следующем туре сырает против француза Максима Вашье-Лаграва. Со с тремя очками лидирует.

Другие партии тура:

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Богдан-Даньел Дяк (Румыния) — ничья;

Алиреза Фирузджа (Франция) — Рихард Раппорт (Венгрия) — ничья;

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Фабиано Каруана (США) — 1-0;

Леньер Домингес (США) — Левон Аронян (США) — 0-1.

Этап Grand Chess Tour завершится 14 мая.