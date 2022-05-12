Хозяину собак, которые напали на 12-летнюю шахматистку, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности

Следственный комитет России по Краснодарскому краю сообщил о взятии под стражу 51-летнего мужчины, который обвиняется в причастности к смерти 12-летней шахматистки Полины Куниковой во время первенства страны по шахматам в Лоо.

Как говорится в заявлении СК РФ, владельцу собак предъявлено обвинение в причинении несовершеннолетней смерти по неосторожности и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По данным следствия, вечером 26 апреля 2022 года несовершеннолетняя прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в поселке Лоо Лазаревского района города Сочи, который по периметру был огорожен забором не со всех сторон. На данном участке обвиняемый содержал семь крупных собак породы овчарка, возраст которых на текущий момент превышает 1 год. При этом территория, на которой фигурант содержал животных, не была оборудована специальными вольерами, собаки свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра, и имели возможность свободно ее покинуть. В результате стая собак напала на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненных ей повреждений», — сказано в заявлении СК РФ.

Также следственные органы возбудили уголовное дело по факту предоставления руководством оздоровительно-образовательного центра и санаторно-курортного комплекса услуги по проживанию ненадлежащего качества, повлекшей по неосторожности смерть 12-летней девочки.

«По уголовным делам продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы», — отмечает СК РФ.