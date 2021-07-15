Команда из Индии стала победителем престижного турнира

Завершился трехдневный международный турнир по шахматам FIDE Binance Business Schools Super Cup 2021. Впервые в истории за титул чемпиона сражались команды выпускников крупнейших бизнес-школ со всего мира. Всего в Суперкубке приняли участие 32 команды из России, США, Канады, Индии, Мексики, Швейцарии, Англии, Шотландии, Филиппин, Бангладеш, Замбии и Фиджи.

После двух дней отборочных этапов восемь сильнейших команд вышли в плей-офф: Колледж коммерции Шри Рама (Индия); Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Бизнес-школа МФТИ (Россия); МГИМО (Россия); Университет Торонто (Канада); Московская школа управления СКОЛКОВО (Россия); Пермский государственный национальный исследовательский университет (Россия); РАНХиГС (Россия).

Звание чемпиона FIDE Binance Business Schools Super Cup 2021 в упорной борьбе завоевала команда Колледжа коммерции Шри Рама (Индия), обыграв Бизнес-школу МФТИ (Россия) со счетом 2:0. Третье место у представителей Московской школы управления СКОЛКОВО (Россия), которая наряду с ФИДЕ выступила соорганизатором этих соревнований.

Трансляцию финального дня Суперкубка посетил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский. Он выразил надежду, что турнир будет развиваться дальше: «Тот факт, что за короткий промежуток времени удалось собрать несколько десятков команд-участниц, доказывает, что турнир вызвал интерес у зрителей. Это уже успех для нового события. Этот проект может и должен развиваться. Я думаю, что в следующий раз он соберет еще больше команд. Для ФИДЕ важно проводить не только турниры для шахматистов самого высокого уровня и не только соревнования для детей, молодежи, ветеранов, но и подобные турниры. Проект кажется мне востребованным, и я буду очень рад, если он получит продолжение».

Этери Кублашвили