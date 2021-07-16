Аронян снялся с Кубка мира по шахматам в Сочи по состоянию здоровья

Армянский гроссмейстер Левон Аронян сообщил, что снялся с Кубка мира по шахматам в Сочи из-за проблем со здоровьем.

«С большим сожалением я должен сообщить о своем снятии с текущего Кубка мира, — написал Аронян в Facebook. — Несмотря на мое огромное желание играть дальше, из-за высокой температуры и тонзиллита мне нужно быть рациональным и в первую очередь думать о моем здоровье и о здоровье других участников.

Также хотел бы лично поблагодарить президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича за то, что он принял все меры, чтобы помочь мне во всех вопросах. Надеюсь, что турнир пройдет без неприятностей, а я обещаю скоро вылечиться и вернуться в волшебный мир шахмат».

38-летний Аронян 15 июля прервал партию 1/64 финала Кубка мира против австралийца Бобби Ченга из-за того, что у него стало ухудшаться самочувствие и появились симптомы простуды.

Он является победителем многих престижных турниров, а также обладателем Кубка мира ФИДЕ (2005, 2017).