В Сочи завершен первый круг Кубка мира ФИДЕ

14 июля в КРЦ «Галактика» в Красной Поляне состоялся тай-брейк первого круга Кубка мира ФИДЕ. Фавориты в большинстве своем подтвердили свой класс. В открытом турнире на первой стадии «25+10» свои матчи выиграли Варужан Акобян (США), Амин Табатабаи (Иран), Айк Мартиросян, Оганес Габузян (оба — Армения), Д.Гукеш (Индия), Бенджамин Бок (Нидерланды), Бобби Чэн (Австралия), Сусанто Мегаранто (Индонезия), Евгений Алексеев, Борис Савченко (оба — Россия), Хьйервар Стейн Гретарссон (Исландия) и Крикор Мехитарян (Бразилия).

Сюрпризом стало поражение египтянина Ахмеда Адли от соотечественника Абдельрахмана Хешама, сильно уступающего ему в рейтинге. Другой неожиданный результат — проигрыш россиянина Вадима Звягинцева международному мастеру Рави Харии (Англия).

У женщин по результатам двух первых быстрых партий матчевую победу зафиксировали Наталия Букса, Анна Ушенина (обе — Украина), Полин Гишар (Франция), Нургюл Салимова (Болгария), Хоанг Тхань Чанг (Венгрия) и Дженнифер Ю (США).

В десятиминутках следует особо отметить победу юного Володара Мурзина (Россия) над опытным гроссмейстером Виорелом Иордакеску (Молдавия). Также свои мини-матчи выиграли Федерико Перес Понса (Аргентина), Александр Фиер (Бразилия), Тимур Гареев (США).

У женщин во второй круг на этой стадии прошли Эльмира Скрипченко (Франция) и Карина Чифка (Польша).

Самыми упорными получились встречи Дельгадо Рамирес (Парагвай) — Муршед (Бангладеш) в открытом турнире и Мамедова (Азербайджан) — Нарва (Эстония) в женском. Неурис Дельгадо Рамирес был сильнее в обеих блицпартиях, а Гюльнар Мамедова победила со счетом 1,5:0,5.

Во втором круге к участникам, выигравшим свои стартовые матчи, присоединятся «сеяные» шахматисты: в открытом турнире — шахматисты со стартовыми номерами 1-50, в женском — 1-25.

Этери Кублашвили