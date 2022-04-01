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Сегодня, 08:18

Карякин поднялся в рейтинге ФИДЕ, несмотря на дисквалификацию

Карякин поднялся на 17-е место в рейтинге Международной шахматной федерации
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поднялся на одно место и занимает 17-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Другой россиянин Ян Непомнящий опустился с восьмого на девятое место, Александр Грищук опустился на 19-е место. Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен.

Напомним, что Карякин дисквалифицирован ФИДЕ на шесть месяцев. Отстранение вступило в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Позже российский гроссмейстер предложил создать свою альтернативную федерацию.

Рейтинг ФИДЕ

Положение на 1 апреля

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2864

2. Алиреза Фируджа (Франция) — 2804

3. Дин Лижэнь (Китай) — 2799

4. Левон Аронян (США) — 2785

5. Фабиано Каруана (США) — 2781

6. Уэсли Со (США) — 2778...

9. Ян Непомнящий (Россия) — 2773...

17. Сергей Карякин (Россия) — 2747...

19. Александр Грищук (Россия) -2742...

Сергей Карякин (шахматы)
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