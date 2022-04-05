«Правильно ли исключать людей за мнение?» Карлсен высказался о ситуации с травлей Карякина

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев.

«Мне сложно давать объективную оценку, потому что ситуация неординарная, — цитирует Карлсена VG. — Сложно найти подобных исторический параллелей. Конечно, я не согласен с Карякиным. Однако правильно ли исключать людей за мнение, даже которое мы неприемлим. Я в этом не уверен. Возможно, в трудное время это как-то окупится, но мы создаем прецедент для того, что может произойти позже.

Может , мы даем ему именно то, чего он хочет? Он хочет стать мучеником из-за «санкционной тирании» Запада. Теперь он сможет рассказывать ти истории на родине, где это хорошо работает. Мы же добровольно ему в этом помогаем и даем то, чего он хочет. Я не знаю, хорошо это или плохо, не уверен.

Карякин всегда был последователен в своей политической позиции. Это ведь в человеческой натуре — отстаивать свое мнение еще сильнее при сопростивление общества, даже если это мнение непопулярно. В этом смысле ничего удивительного. Если у него есть какой-то предел, если он может переступить черту, ему в любом случае придется отвечать за свои слова".

Кроме того, Карлсена спросили, верит ли он в возвращение Карякина на международную арену.

«Я в этом сомневаюсь», — ответил норвежец.

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года. Причина — политические высказывания чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016) в отношении событий на Украине.

Карякин пропустит свой четвертый турнир претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Позже Карякин заявил, что хочет создать альтернативную шахматную федерацию.