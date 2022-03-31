Раппорт и Накамура — в турнире претендентов

Несмотря на то, что заключительный этап «Гран-при» ФИДЕ еще продолжается в Берлине, два участника турнира претендентов уже определились. Ими стали Рихард Раппорт (Венгрия) и Хикару Накамура (США).

В активе у Раппорта, который не играл в Берлине, 20 очков серии «Гран-при». Накамура стал победителем группового этапа и таким образом гарантировал себе такое же количество баллов ГП (13 очков за выигранный им первый этап и минимум 7 очков за третий). Ни у кого из других участников этапа в Берлине нет теоретических шансов их догнать.

Право на участие в турнире претендентов есть у Яна Непомнящего (участник матча на первенство мира-2021), Алирезы Фируджи, Фабиано Каруаны (оба — по итогам «Большой швейцарки»), Яна-Кшиштофа Дуды (Кубок мира) и Теймура Раджабова (wildcard).

Участие Сергея Карякина, отобравшегося в турнир претендентов по итогам Кубка мира, пока под вопросом. Как известно, 21 марта Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ вынесла вердикт по делу, касающемуся публичных заявлений российского гроссмейстера о специальной военной операции России на Украине. Комиссия единогласно признала Сергея Карякина виновным в нарушении статьи 2.2.10 Этического кодекса ФИДЕ и отстранила его от участия во всех турнирах ФИДЕ сроком на шесть месяцев с даты вынесения решения.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в тот же день выступил с заявлением, в котором говорилось следующее: «Федерация шахмат России изучит решение Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине. В ближайшее время мы подадим апелляцию: решение о дисквалификации Сергея Карякина на полгода будет обжаловано. Федерация шахмат России выступает против дискриминации спортсменов по любым критериям и будет бороться за их права. Мы обращаемся к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу с просьбой взять ситуацию под личный контроль».

Турнир претендентов ФИДЕ должен пройти в Мадриде с 16 июня по 7 июля 2022 года.

Этери Кублашвили