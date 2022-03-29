Карякин может обратиться в CAS из-за своего отстранения комиссией по этике FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за своего отстранения комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE).

«Я уже вернулся из Екатеринбурга, все прошло отлично. У меня были визиты в шахматные школы, общение с юными шахматистами, сеансы одновременной игры. Вижу, что интерес в регионе к шахматам высокий. Спасибо свердловской шахматной федерации, они все делают для развития нашего вида спорта. Что касается посещения других регионов, то я сейчас думаю, буду играть или нет в турнире претендентов.

Сейчас все мои мысли о подаче апелляции. Для этого есть 21 день, а прошла уже неделя, и в этом вопросе надо торопиться. Мои юристы думают, как лучше это сделать: возможно, через СAS или же действовать напрямую через FIDE», — приводит ТАСС слова Карякина.

21 марта комиссия по этике и дисциплине FIDE отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.