Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

29 марта, 19:23

Определились все полуфиналисты заключительного этапа «Гран-при» ФИДЕ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Определились еще два участника полуфинала этапа "Гран-при" Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Берлине.

Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров белыми фигурами обыграл представителя Германии Винсента Кеймера на тай-брейке. В другой встрече американец Сэм Шенкленд белыми фигурами уступил соотечественнику Уэсли Со.

Таким образом, Мамедьяров и Со выступят в полуфинале «Гран-при» ФИДЕ.

Ранее в плей-офф напрямую вышел американец Хикару Накамура, который 1 апреля сыграет с Мамедьяровым, и иранец Мохаммад Амин Табатабаи, 30 марта он встретится с Со.

Российские шахматисты Григорий Опарин, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Никита Витюгов и Александр Предке не смогли пробиться в полуфинал соревнований.

Финал «Гран-при» ФИДЕ в Берлине пройдет 2-4 апреля. Призовой фонд каждого этапа составляет 150 тысяч евро.

3
0
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин может обратиться в CAS из-за своего отстранения комиссией по этике FIDE
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости