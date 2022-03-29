Определились все полуфиналисты заключительного этапа «Гран-при» ФИДЕ
Определились еще два участника полуфинала этапа "Гран-при" Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Берлине.
Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров белыми фигурами обыграл представителя Германии Винсента Кеймера на тай-брейке. В другой встрече американец Сэм Шенкленд белыми фигурами уступил соотечественнику Уэсли Со.
Таким образом, Мамедьяров и Со выступят в полуфинале «Гран-при» ФИДЕ.
Ранее в плей-офф напрямую вышел американец Хикару Накамура, который 1 апреля сыграет с Мамедьяровым, и иранец Мохаммад Амин Табатабаи, 30 марта он встретится с Со.
Российские шахматисты Григорий Опарин, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Никита Витюгов и Александр Предке не смогли пробиться в полуфинал соревнований.
Финал «Гран-при» ФИДЕ в Берлине пройдет 2-4 апреля. Призовой фонд каждого этапа составляет 150 тысяч евро.