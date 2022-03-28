Российские шахматисты не смогли выйти в полуфинал заключительного этапа «Гран-при» ФИДЕ

Российские шахматисты Даниил Дубов, Александр Предке, Андрей Есипенко, Григорий Опарин и Никита Витюгов не смогли пробиться в полуфинал третьего, финального, этапа серии «Гран-при» ФИДЕ в Берлине.

По итогам кругового турнира в полуфинал отобрались победители своих групп — американец Хикару Накамура и иранец Мохаммад Амин Табатабаи.

Шахир Мамедьяров из Азербайджана и немец Винсент Каймер, а также американцы Сэм Шенкленд и Уэсли Со поспорят за выход в плей-офф в очных встречах на тай-брейке.