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28 марта, 20:38

Российские шахматисты не смогли выйти в полуфинал заключительного этапа «Гран-при» ФИДЕ

Иван Шитик
Корреспондент
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Российские шахматисты Даниил Дубов, Александр Предке, Андрей Есипенко, Григорий Опарин и Никита Витюгов не смогли пробиться в полуфинал третьего, финального, этапа серии «Гран-при» ФИДЕ в Берлине.

По итогам кругового турнира в полуфинал отобрались победители своих групп — американец Хикару Накамура и иранец Мохаммад Амин Табатабаи.

Шахир Мамедьяров из Азербайджана и немец Винсент Каймер, а также американцы Сэм Шенкленд и Уэсли Со поспорят за выход в плей-офф в очных встречах на тай-брейке.

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