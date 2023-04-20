Карлсен назвал матч Непомнящего и Лижэня нецензурным словом на вечеринке в своем доме

Чемпион мира Магнус Карлсен во время игры в онлайн-шахматы в рамках так называемого титульного вторника высказался об идущем в данный момент матче за звание чемпиона мира.

— Я снялся с *** [долбаного] матча за звание чемпиона мира ради этого! — крикнул Карлсен под песню Beautiful Life группы Ace of Base.

Вместе с ним на вечеринке были замечены известные шахматные блогеры сестры Ботез и гроссмейстер Арьян Тари.

Карлсен отказался от игры за звание чемпиона мира из-за недостатка мотивации и «скучности» формата. В финале сошлись россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь, после восьми партий счет 4,5-3,5 в пользу российского шахматиста.