Грищук заявил, что матч Непомнящего за мировую корону станет интереснее после отказа Карлсена

Трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад Александр Грищук прокомментировал решение норвежца Магнуса Карлсена отказаться от матча с россиянином Яном Непомнящим за мировую корону.

«Я скорее этому рад, мне кажется, матч Непомнящего с Дин Лижэнем будет интереснее. Я оценивал вероятность того, что Магнус сыграет в 50%». Вполне возможно, что матч за мировую корону пройдет в Москве, а почему нет?" - цитирует ТАСС Грищука.

20 июля Карлсен объявил, что не будет играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он не заинтересован в еще одном матче за титул чемпиона мира.

Карлсен является обладателем титула с 2013 года, тогда он победил индуса Вишвантана Ананда. С тех пор шахматист защитил титул 4 раза.

Согласно регламенту, в связи с отказом Карлсена Непомнящему предстоит провести матч за титул с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.