Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 10:00

Грищук заявил, что матч Непомнящего за мировую корону станет интереснее после отказа Карлсена

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Трехкратный чемпион мира по блицу, двукратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад Александр Грищук прокомментировал решение норвежца Магнуса Карлсена отказаться от матча с россиянином Яном Непомнящим за мировую корону.

«Я скорее этому рад, мне кажется, матч Непомнящего с Дин Лижэнем будет интереснее. Я оценивал вероятность того, что Магнус сыграет в 50%». Вполне возможно, что матч за мировую корону пройдет в Москве, а почему нет?" - цитирует ТАСС Грищука.

20 июля Карлсен объявил, что не будет играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он не заинтересован в еще одном матче за титул чемпиона мира.

Карлсен является обладателем титула с 2013 года, тогда он победил индуса Вишвантана Ананда. С тех пор шахматист защитил титул 4 раза.

Согласно регламенту, в связи с отказом Карлсена Непомнящему предстоит провести матч за титул с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Источник: https://tass.ru/sport/15270687
Александр Грищук
Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
Желтый арбуз: польза и вред
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Материалы сюжета: Карлсен отказался от короны. Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем
Ян Непомнящий: «Лично для меня решение Карлсена стало большим разочарованием»
«Это позор». Что думают в Норвегии об отказе Карлсена играть с Непомнящим
Тренер Непомнящего: «Магнусу нужно время, чтобы заскучать по чемпионским матчам»
«Отказ Карлсена — имиджевый удар для ФИДЕ». Карякин — о сенсационном решении норвежца
Карякин: «Все же надеялся, что Карлсен захочет сыграть матч за чемпионство»
Карякин — об отказе Карлсена играть с Непомнящим: «Это может породить некий хаос в шахматном мире»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий занимает седьмое место после первого дня шахматного турнира по рапиду
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости