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Смагин объяснил, почему Карлсен может изменить свое отношение к чемпионскому матчу с Непомнящим

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин прокомментировал отказ норвежца Магнуса Карлсена от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

Карлсен — действующий чемпион мира, он обладает титулом с 2013 года. Шахматист четыре раза защитил чемпионское звание. 20 июля норвежец сообщил об отказе от защиты титула.

«Какой бы великий чемпион ни был, все они принадлежат к определенной категории истории, которую судьба и талант позволили им занять по тем правилам, по которым играли столетиями. Одна из главнейших обязанностей чемпиона мира — всячески придерживаться этих правил, пропагандировать чемпионское звание, поднимать его значимость.
Никакие отговорки, какими бы они ни были, не должны заслонять тот факт, что чемпион мира — гораздо больше чем просто лучший игрок на планете. Это некий маяк, за которым тянутся все, пытаются выйти на матч с ним, стремятся обыграть его. Это создает определенный ореол, ажиотаж, да и на любом другом турнире призовые не идут в сравнении с тем, что бывало на первенстве мира. Мне кажется несущественным, что Карлсен или его окружение оправдывают отказ от матча. Мне кажется, если призовой фонд будет выше, чем в прошлый раз, то Карлсен еще много раз поменяет отношение к матчу», — приводит «Газета.ru» слова Смагина.

Согласно регламенту, в связи с отказом Карлсена Непомнящему предстоит провести матч за титул с занявшим второе место на турнире претендентов китайцем Дин Лижэнем.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/23/18186926.shtml
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