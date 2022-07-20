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Непомнящий занимает седьмое место после первого дня шахматного турнира по рапиду

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает седьмое место по итогам первого дня третьего этапа Grаnd Chess Tour, который проходит в Хорватии.

В первый день шахматисты сыграли по три партии в рапид. Непомнящий сначала сыграл вничью черными фигурами с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном, затем белыми — с французом Алирезой Фирузджой, а потом уступил черными представителю Азербайджана Шахрияру Мамедьярову.

После первого дня соревнований лидерство захватил Физруджа, который набрал 2,5 очка.

Ранее 20 июля Магнус Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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