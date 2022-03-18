Чувашия примет Суперфиналы чемпионатов России

В Центральном доме шахматиста имени Ботвинника в Москве прошла встреча главы Чувашии Олега Николаева с заместителем исполнительного директора Федерации шахмат России Александром Ткачевым.

В рамках встречи между кабинетом министров Чувашской Республики и Федерацией шахмат России было подписано соглашение о проведении в Чебоксарах Суперфиналов 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин.

Соревнования пройдут с 10 по 23 сентября 2022 года в рамках программы «Шахматы в музеях», которую совместно реализуют ФШР и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Местом проведения станет Чувашский государственный художественный музей.

— Я бы хотел поблагодарить Федерацию шахмат России за то, что Чувашскую Республику выбрали местом проведения мероприятия. Очевидно, что за это право конкурируют все регионы. Мы будем рады участникам турнира, гостям и всем тем, кто приедет посмотреть на это замечательное мероприятие, и со своей стороны сделаем всё, чтобы им было комфортно, интересно и захотелось к нам еще вернуться, — сказал Олег Николаев.

Глава республики также подчеркнул, что мероприятие такого уровня станет большим стимулом для развития шахмат в Чувашии.

Александр Ткачев выразил благодарность Чувашии за то, что республика согласилась принять у себя высшее шахматное соревнование в стране.

В Чувашской Республике сегодня открыты две шахматные школы всемирно известных гроссмейстеров. В 2020 году при Чувашском государственном педагогическом университете заработал филиал знаменитой школы Сергея Карякина. Также в Чебоксарах при Чувашском государственном университете им. Ульянова функционирует шахматная школа многократного чемпиона мира Анатолия Карпова. Оба международных гроссмейстера, присутствующие на подписании соглашения, подтвердили, что планируют приехать в Чебоксары в сентябре.

Традиционно куратор Музея шахмат кандидат исторических наук Дмитрий Олейников провел для гостей увлекательную экскурсию.

Этери Кублашвили