«Узнал о своей дисквалификации из интернета». Карякин отреагировал на решение ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) о дисквалификации шахматиста.

«Узнал о своей дисквалификации из интернета, — сказал Карякин «СЭ». — Я ожидал, что это случится только потому, что ФИДЕ последнее время взяла курс на то, что они в первую очередь — европейская федерация. Они все ориентируются на МОК. Они все сейчас по максимуму банят российских спортсменов и просто не дают им участвовать. Хотя, я прошел очень сложный и тяжелый отбор, чтобы отобраться на турнир претендентов. Если бы я сумел выиграть этот турнир, как я делал раньше, то я бы вышел на матч с Магнусом Карлсеном. Я могу это сравнить с Олимпиадой, где нашим уважаемым спортсменам не давали играть под всевозможными предлогами. Теперь мы все в одной лодке. Я понимаю и разделяю их боль».

В понедельник комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев.

Ранее совет ФИДЕ отстранил сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой до дальнейшего уведомления. В индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира организация разрешила игрокам выступать исключительно под флагом ФИДЕ.