Есипенко разочаровался в онлайн-шахматах из-за читерства

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко, занявший третье место на супертурнире в Вейк-ан-Зее, рассказал о своем отношении к онлайн-шахматам.

— В эпоху онлайн-шахмат насколько актуальна тема читерства?

— Очень актуальна. Какие только способы не находят. На читерстве уже поймали очень много шахматистов. В какой-то момент просто перестаешь доверять оппонентам по онлайн-игре. Конечно, игрокам, входящим в топ-10, такое не нужно даже близко. А вот ребята из второго эшелона, видимо, из-за тяжелого финансового положения начинают обманывать. Поэтому онлайн-шахматы не вызывают у меня восторга.

— А как относитесь к быстрым шахматам?

— Сейчас у меня небольшой скос в пользу классики. Уделяю ей гораздо больше времени, и появляется результат. В быстрых же шахматах важнее не глубина, а быстрое мышление. Хотя пару лет назад было все наоборот — у меня отлично получалось в рапид и блиц, но были проблемы с классикой. Сейчас, видно, переходный возраст.

— В декабре 2017-го вы обыграли Сергея Карякина на чемпионате мира по рапиду.

— Да, такую партию тяжело забыть. Это была очень красивая победа. Все очень неплохо сложилось на доске. Возможно, это сильнейшая моя партия в быстрые шахматы. (Тимур Ганеев)

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