Есипенко рассказал, что долго считал победу над Карлсеном сном

Российский шахматист Андрей Есипенко прокомментировал выигранную партию у Магнуса Карлсена на дебютном для себя супертурнире в Вейк-ан-Зее.

— Третье место в Вейк-ан-Зее — это успех или есть большое разочарование, что не удалось победить?

— По тому, как складывался турнир, — можно было сыграть и лучше. Я проиграл необязательную партию Арьяну Тари. В принципе можно было действовать плотнее и получить ничью. Если бы я набрал на 0,5 очка больше, то уже играл бы тай-брейк за первое место. Но меня сгубило то, что я вышел против норвежца играть исключительно на победу. Впервые в Вейк-ан-Зее — и проиграл... При этом перед турниром я и мечтать не мог, что попаду в топ-3.

— Все-таки это был ваш дебютный супертурнир. Можно сказать, что не хватило опыта?

— Да, я не совсем понял, как надо распределять силы по дистанции. Честно, рад закончить турнир. Очень сильно устал, вымотался по полной. Никогда так не выкладывался на турнирах. Последние партии с Тари и ван Форестом чувствовал себя не в своей тарелке. Благо, что удалось собраться на последний тур с Донченко. Сейчас очень хочется добраться до дома, немного отдохнуть и вновь приступить к работе.

— В разговоре с Сергеем Шиповым вы говорили, что до сих пор не можете поверить в победу над Карлсеном? Что-то изменилось?

— Я не мог осознать, что эта победа произошла наяву. Казалось, что вот-вот я проснусь, и окажется, что я обыграл Магнуса во сне. Боялся этого. Но постепенно пришел в себя.

— После этой победы почувствовали дополнительное давление?

— Да, журналисты стали очень интересоваться моей персоной. Но я осознаю, что это всего лишь одна победа. Если бы я выиграл у Магнуса матч на первенство мира, то да. Можно было бы какое-то время почивать на лаврах. Сейчас же... Возможно, это просто был не его день, звезды так сошлись. Это важная победа для меня, но от нее надо абстрагироваться и еще больше работать. У меня рейтинг уже 2700, надо держать свой уровень. (Тимур Ганеев)

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