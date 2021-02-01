Есипенко заявил, что его не впечатлил сюжет сериала «Ход королевы»

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко, занявший третье место на супертурнире в Вейк-ан-Зее, поделился впечатлениями от мини-сериала Netflix «Ход королевы».

— Успели посмотреть первый сезон сериала «Ход королевы»?

— Да, сразу же. Одним из первых в России.

— Какие впечатления?

— Честно, я не встречал ни одного человека, кому бы ни зашел этот сериал. Все в восторге. А вот мне понравилась только шахматная часть. А сюжетная линия... В принципе смотрел много более интересных сериалов по драматургии. Но тут на вкус и цвет...

— Чувствуется, что Каспаров был шахматным консультантом сериала?

— Реально ощущалось, что спортивной составляющей занимался профессионал. Очень круто. Понятно, что были и недочеты, которые видны гроссмейстеру. Герои неправдоподобно сидят за доской и делают ходы, не так нажимают на часы, играют слишком быстро в классику. Но по-другому и нельзя динамично показать наш вид спорта. Поверьте, это лучший сериал или фильм про шахматы. Другие картины совсем не впечатляли именно в плане игры. Например, в «Жертвуя пешкой» партии Бориса Спасского и Бобби Фишера были показаны совсем на детском уровне.

— Главная героиня порой выпивала алкоголь перед игрой. Бывает ли что-то подобное у профессионалов?

— Игроки с рейтингом 2600 зачастую злоупотребляют спиртным. Но на высочайшем уровне это невозможно. Там любая расслабленность тут же приведет к поражению. (Тимур Ганеев)

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