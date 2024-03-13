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13 марта, 14:45

Экс-тренер сборной России считает, что выиграть матч у Лижэня Непомнящему помешало окружение

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Бывший тренер сборной России Борис Постовский, при котором команда четыре раза подряд выигрывала Всемирную шахматную олимпиаду, прокомментировал в интервью «СЭ» матч за мировую шахматную корону-2023 в Астане.

В апреле прошлого года Дин Лижэнь обыграл Яна Непомнящего на тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира.

«Факт, что китаец был «разобран» и далек от своей лучшей формы, когда Дин не проигрывал 100 партий в классику, — отметил в интервью «СЭ» Постовский. — В моменте Ян был объективно сильнее, но вмешалось много факторов. Например, он взял с собой многих родственников, девушку. Зачем? В момент проведения матча ты должен быть полностью сконцентрирован на игре. Гельфанд не стал чемпионом мира в Москве по той же причине. Ананд был в очень плохой форме. То ли он испытывал какие-то боли, то ли только перенес серьезную болезнь. Борис, которого я знаю с 11 лет, должен был обыгрывать его в таком состоянии. Но он взял с собой на этот матч всех своих бывших тренеров, секундантов, друзей... Понаехали поддержать его со всего мира. Нельзя такое делать... Ведь общение с каждым из приглашенных тобой людей забирает энергию».

Непомнящий постарается в третий раз отобраться на матч за корону через турнир претендентов-2024, который пройдет в Торонто в апреле.

Фабиано Каруана. «Не хотел бы, чтобы Каруана стал чемпионом мира». Интервью с легендой мировых шахмат

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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