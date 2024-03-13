Экс-тренер сборной России назвал главного конкурента Непомнящего на турнире претендентов-2024

Бывший тренер сборной России Борис Постовский, при котором команда четыре раза подряд выигрывала Всемирную шахматную олимпиаду, поделился мнением о предстоящем турнире претендентов-2024, который пройдет в Торонто с 2 по 25 апреля.

— Верите, что Непомнящий в третий раз подряд выиграет турнир претендентов-2024?

— Будет очень сложно. Во-первых, даже по теории вероятности. Три раза никому в истории не удавалось выиграть претендентский. Во-вторых, он постоянно меняет команду. Например, отказался от услуг Владимира Поткина, который помогал добывать высокие результаты. Мне кажется, что это немного странно. Хотя деталей подготовки я, конечно, не знаю. Талант у него огромный, буду за него болеть, но конкуренты очень сильные.

— В первую очередь речь про Фабиано Каруану?

— В 2023 году он показывал очень сильную игру почти во всех турнирах, но честно — я изменил свое отношение к Фаби. Хотя я знаю его с детских лет. Он играл за команду Москвы Сергея Смагина на командном ЧР, часто приезжал в Сочи со своим отцом. И в какой-то момент с ним стал заниматься мой ученик Саша Чернин. Он тренировал его три года, все занятия запротоколированы. Помог повысить ему рейтинг на 160-170 пунктов. Постоянно ездил с ним на все турниры. И когда он уже стал большим шахматистом, вышел на матч с Карлсеном, его спросили: «Кто вам помогал?» Он ответил в духе: «Да многие гроссмейстеры помогали». И даже не упомянул Чернина. Я считаю, что после такого чемпионом мира ему стать не положено. Не хотел бы этого. Хотя класс у него, конечно, виден. Плюс он спортивный. Ни грамма лишнего веса. А это все имеет значение.

— А что скажете про шансы молодых индийцев?

— Неплохие ребята. Думаю, что кто-то один из тройки (Гукеш, Видит, Прагнанандха) может включиться в борьбу за первое место. Наши вложили туда много сил. Евгений Владимиров и Лев Псахис помогали Индии создать мощную систему, подход к профессиональным шахматам. Впрочем, как и в Узбекистане, где очень плодотворно поработал Сергей Пинчук.