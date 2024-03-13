Экс-тренер сборной России — о борьбе Крамника с читерами: «Володя зря этим занимается»

Бывший тренер сборной России Борис Постовский, при котором команда четыре раза подряд выигрывала Всемирную шахматную олимпиаду, в интервью «СЭ» заявил, что американский гроссмейстер Ханс Ниманн не заслуживает всеобщего осуждения.

— Крамник сейчас активно борется с читерами онлайн. Что об этом думаете?

— Мне кажется, что Володя зря этим занимается. Все-таки его масштаб крупнее, чем эта возня с обманщиками онлайн. Еще интересно, что он постоянно говорит, что перестает играть на Chess.com, но сам зачем-то играет даже в «Титульных вторниках». Или зачем-то вновь поднял волну обвинений в адрес Ханса Ниманна.

— Вы думаете, что американец этого не заслуживает?

— Никто же не смог доказать, что он читерил. Магнус Карлсен пошел с ним на досудебное соглашение, понимая, что у него нет никаких аргументов. Да, он сам признался, что занимался обманом в онлайн-турнирах, когда был совсем маленьким. И что, теперь за это спускать на него всех собак?

— А что вы думаете насчет его аномальных результатов?

— Есть шахматисты, которые играют неровно. Иногда выступают сильно, иногда слабо. Выспался, не выспался. Я хорошо знаю наставника Ханса Максима Длуги. В частных беседах он говорил, что не сомневается в честности Ниманна.

В 2022 году норвежец Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве, но 28 августа 2023-го Chess.com объявил о мирном урегулировании спора между шахматистами.

В начале сентября 2023 года российский шахматист Владимир Крамник провел две партии с Ниманном на портале Chess.com, после чего заявил о странностях в игре американца и сообщил, что больше не хочет с ним играть.