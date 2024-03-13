Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

13 марта, 17:12

Рублевский отметил, что шахматисткам необходимо участвовать в мужских турнирах

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский считает, что участие в мужских турнирах полезно и совершенно необходимо для шахматисток.

«Женщинам тяжеловато участвовать в мужских турнирах, но полезно. Я считаю, что это не только полезно, но и совершенно необходимо. Здесь другая школа, другие стили, другой подход, это, безусловно, повышает уровень», — приводит ТАСС слова Рублевского.

Со 2 по 8 марта в Москве проходил турнир «Аэрофлот Опен», проводимый Федерацией шахмат России и крупнейшим отечественным авиаперевозчиком. В нем мужчины играли вместе с женщинами.

Источник: ТАСС
Шахматы
0
Читайте также
МОК не будет требовать от россиян подписать декларацию с осуждением СВО
Ушел из жизни спортивный комментатор Василий Уткин
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
«Динамо» горит – 0:3 в серии с «Трактором». Котляревский оформил победный шедевр, а чемпионы «регулярки» в шаге от отпуска
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер сборной России назвал главного конкурента Непомнящего на турнире претендентов-2024

Восьмые Всероссийские соревнования «Восхождение» стартуют в Сириусе
Новости
RSS RSS
Все новости