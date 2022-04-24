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Сегодня, 14:06

Экс-чемпион мира Карпов анонсировал создание российского аналога заблокированного сайта Chess.com

Сергей Федоров
Корреспондент
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» прокомментировал блокировку портала Chess.com в России.

«Мы можем создать свой шахматный портал. Это не связано с блокировкой, но 2 недели назад мы заключили соглашение с Касперским, его компания станет нашим провайдером, в том числе для организации соревнований, информационной системы. Подробности сообщим на пресс-конференции чуть позже. Думаю, к сентябрю фирма уже сделает российскую шахматную программу, и мы не будем ни от кого зависеть», — сказал Карпов «СЭ».

Доступ был заблокирован к двум страницам сайта по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля. Данное решение было принято из-за двух страниц с информацией о ситуации на Украине.

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