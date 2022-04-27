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Сегодня, 08:09

Первенства России по шахматам в Лоо остановлены из-за смерти участницы

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Первенства России по шахматам в Лоо остановлены из-за смерти участницы.
Фото Global Look Press

В микрорайоне Лоо досрочно прекращены детские первенства России по шахматам из-за трагической гибели участницы соревнований Полины Куниковой 2009 года рождения, информирует сайт Федерации шахмат страны.

Как отмечается, соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

«Федерация шахмат России выражает глубокие соболезнования семье Полины и всем участникам соревнований», — говорится в сообщении.

Федерация шахмат России сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии.

Источник: https://ruchess.ru/news/all/fshr_dosrochno_prekrashchaet_detskie_pervenstva_rossii_v_loo/
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