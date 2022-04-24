Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 13:05

Роскомнадзор заблокировал шахматный портал Сhess.com

Читать «СЭ» в

Роскомнадзор заблокировал доступ к шахматному ресурсу Chess.com, сообщает Interfax.ru.

Доступ был заблокирован к двум страницам сайта по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля. Данное решение было принято из-за двух страниц с информацией о ситуации на Украине. Так как сайт использует протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории России.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале призывал заблокировать ресурс из-за заменены российского флага у шахматистов из РФ на ссылку со статьей об Украине.

Chess.com — это сайт для игры в шахматы онлайн, форум, а также шахматная социальная сеть.

Источник: https://www.interfax.ru/digital/837608
Сергей Карякин (шахматы)
4
1
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
Фьюри похоронил Уайта и свою карьеру. Тайсон готов закончить с боксом в шаге от грандиозного боя с Усиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карякин предложил создать шахматные турниры в рамках БРИКС и ШОС

Экс-чемпион мира Карпов анонсировал создание российского аналога заблокированного сайта Chess.com
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости