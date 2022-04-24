Роскомнадзор заблокировал шахматный портал Сhess.com

Роскомнадзор заблокировал доступ к шахматному ресурсу Chess.com, сообщает Interfax.ru.

Доступ был заблокирован к двум страницам сайта по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля. Данное решение было принято из-за двух страниц с информацией о ситуации на Украине. Так как сайт использует протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории России.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин в своем Telegram-канале призывал заблокировать ресурс из-за заменены российского флага у шахматистов из РФ на ссылку со статьей об Украине.

Chess.com — это сайт для игры в шахматы онлайн, форум, а также шахматная социальная сеть.