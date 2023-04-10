Дворкович считает, что первая победа Непомнящего над Лижэнем добавила россиянину уверенности

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович в комментарии для «СЭ» подвел итоги второй партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

«Да, уверенности Яна, наверное, добавилось. Но матч длинный и шансы есть у обоих игроков», — сказал Дворкович «СЭ».

Лижэнь сдался после 29-го хода, китаец не укладывался во временной лимит (120 минут на первые 40 ходов), ему оставалось меньше минуты на 11 ходов.

Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу Непомнящего.

Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.