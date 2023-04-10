Непомнящий — о первой победе в матче за звание чемпиона мира: «Это приятно»

Россиянин Ян Непомнящий одержал свою первую победу в матчах на первенстве мира, обыграв Дин Лижэня черными фигурами. Это случилось во второй партии в Астане. На матче в Дубае-2021 Ян сыграл 11 партий с Магнусом Карлсеном (7 ничьих и 4 поражения).

«Побеждать всегда приятно, но я не придавал этому большого значения, — сказал на пресс-конференции Непомнящий. — Только сейчас задумался об этом. Повторюсь, мне приятно».

Третья партия состоится в среду, 12 апреля.