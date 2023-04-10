Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

Сегодня, 15:27

Непомнящий черными обыграл Лижэня во второй партии за мировую шахматную корону

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами обыграл китайца Дин Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира в Астане.

Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу Непомнящего.

Дин Лижэнь сдался после 29-го хода, китаец не укладывался во временной лимит (120 минут на первые 40 ходов), ему оставалось меньше минуты на 11 ходов.

Во вторник, 11 апреля, у гроссмейстеров выходной. Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира: Непомнящий и Лижэнь сразятся за мировую шахматную корону в Астане
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
1
1
Читайте также
«Ливерпуль» прервал 7-матчевую победную серию «Арсенала» в чемпионате Англии
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Непомняющий — Лижэнь: где смотреть вторую партию матча за мировую шахматную корону
Ткачев назвал большим праздником старт матча за мировую шахматную корону
Карякин: «Первую партию за шахматную корону никто не может занести себе в актив»
Непомнящий сменил розовую рубашку на голубую
«Натурализация россиян? Не уверен, что это наш путь». Позиция мецената матча Непомнящий — Лижэнь
Смагин считает, что у Непомнящего хороший репертуар в игре за черные фигуры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомняющий — Лижэнь: где смотреть вторую партию матча за мировую шахматную корону

Непомнящий — Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
Новости
RSS RSS
Все новости