Непомнящий черными обыграл Лижэня во второй партии за мировую шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами обыграл китайца Дин Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира в Астане.

Счет в поединке стал 1,5-0,5 в пользу Непомнящего.

Дин Лижэнь сдался после 29-го хода, китаец не укладывался во временной лимит (120 минут на первые 40 ходов), ему оставалось меньше минуты на 11 ходов.

Во вторник, 11 апреля, у гроссмейстеров выходной. Третья партия состоится в среду, 12 апреля, белыми фигурами будет играть Непомнящий.