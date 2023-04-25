Дубов высказался о конфликте между ФШР и командой Непомнящего

Российский гроссмейстер Даниил Дубов прокомментировал конфликт между Федерацией шахмат России (ФШР) и командой россиянина Яна Непомнящего.

«Ян Непомнящий — непростой человек, как и большинство топ-гроссмейстеров. У него свое видение, как должна выстраиваться работа с федерацией, как и кому она должна помогать и в каком объеме. Но дело не в Яне. Тот же Сергей Карякин, когда баллотировался на пост президента ФШР, тоже высказывал свое видение. А есть люди, которые в федерации работают. Они выиграли выборы, заняли свои посты и делают то, что правильно с их точки зрения. Было бы странно, если бы все наши мнения совпадали. По поводу фразы, что вставляли палки в колеса... Есть ли рациональные причины у ФШР мешать Яну Непомнящему стать чемпионом мира? Мне кажется, возникло классическое недопонимание. Комментировать ответ команды Яна мне сложно, но он показался мне смешным», — приводит «Чемпионат» слова Дубова.

Ранее глава ФШР Андрей Филатов заявил, что в плохие дни Непомнящего можно назвать обезьяной с гранатой. Данное высказывание возмутило команду россиянина, опубликовавшую заявление на этот счет.