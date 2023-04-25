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Российский гроссмейстер Дубов: «Когда у Дина плохой день, это гарантия того, что Ян его обыграет»

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Даниил Дубов оценил шансы россиянина Яна Непомнящего и Дин Лижэня в матче за титул чемпиона мира.

«Дин Лижэнь на мой взгляд, более нервный, но при этом максимальный уровень игры у него выше. Я думал, что если Дин будет играть в свои лучшие шахматы и справится с нервами, то он скорее фаворит. Если не справится, что было вполне ожидаемо, да и вообще он в некотором роде «человек дождя», то Ян фаворит. Матч так и идет: если Дин играет в свою реальную силу, то он выигрывает, но происходит это раз в три дня. В остальные дни Ян его обыгрывает, поскольку играет более стабильно. Может быть, Ян не настолько ярко в свои лучшие шахматы играет, но и не настолько плохо в худшие. Когда у Дина плохой день, это гарантия того, что Ян его обыграет, даже если и у него этот день тоже плохой», — приводит «Чемпионат» слова Дубова.

Россиянин лидирует по итогам 11 партий со счетом 6-5. Победу гарантируют 7,5 очка. Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5080201-dubov-yan-nepomnyaschij-nizhe-opredelyonnogo-urovnya-ne-opustitsya-a-u-din-lizhenya-net-predela.html
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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