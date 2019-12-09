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Допинг

Аркадий Дворкович: «Все запланированные ФИДЕ турниры пройдут в России»

18:37
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Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заверил, что все запланированные международные шахматные турниры пройдут в России. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ. Также ВАДА рекомендовало перенести уже назначенные турниры из России в другие страны.

— С декабря по август в России запланированы несколько крупнейших международных соревнований, в том числе чемпионат мира по рапиду и блицу, Владивосток примет половину матча за женскую шахматную корону, Всемирные шахматные Олимпиада и Паралимпиада, — цитирует ТАСС Дворковича. — Я говорю официально: все запланированные FIDE турниры пройдут в России. С юридической, технической точки зрения нет оснований для переноса этих соревнований из России. Контракты все подписаны, спонсоры определены, уже инвестированы ресурсы в организацию и проведение.

Несмотря на то, что у нас нет никаких проблем с допингом, на всех крупных соревнованиях шахматисты сдают допинг-тесты, и к нам со стороны ВАДА претензий нет.

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