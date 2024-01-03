Арбитр Суровы — о поступке Дубова и Непомнящего: «В такой партии наказал бы и Карлсена»

Главный арбитр чемпионата мира по рапиду и блицу Иван Суровы высказался о дисциплинарных санкциях в отношении Даниила Дубова и Яна Непомнящего за ничью в партии между ними.

«Если бы в такой партии принял участие Карлсен, то я поступил бы точно так же, — приводит слова Суровы ТАСС. — Многие гроссмейстеры после той партии благодарили меня. Когда арбитры выносят строгие решения игрокам за доской под номером 50, это привычно. Но не на второй доске. Для меня же разницы нет, первая это доска или 80-я. Если это договорная партия, я всегда приму решение лишить обоих шахматистов очков».

Ранее гроссмейстер Владислав Артемьев высказал мнение, что арбитр Иван Суровы предвзято отнесся к Даниилу Дубову и Яну Непомнящему за ничью в партии чемпионата мира по блицу.

В партии 11-го тура турнира по блицу Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира присудил им по 0 очков. Оба гроссмейстера подали апелляции на решение, которые были отклонены. По итогам турнира Карлсен стал победителем, Дубов занял второе место, Непомнящий — пятое.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходил в Узбекистане с 26 по 30 декабря 2023 года.