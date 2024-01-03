Губерниев назвал дураком польского шахматиста, который отказался пожать руку Хисматуллину
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на поведение польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды, который отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам.
«Я отвечу по классике, про то, что он дурак, раньше знали только шахматисты, а теперь знает весь мир. Человек — дурак, а с дурака спрос сами знаете какой», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
Партия завершилась ничьей. По регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако российский шахматист не стал подавать жалобу.
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31 дек 2023 13:26
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