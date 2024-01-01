Артемьев: «Присудивший 0 очков Непомнящему и Дубову арбитр предвзято относился к россиянам»

Гроссмейстер Владислав Артемьев высказал мнение, что арбитр Иван Суровы, присудивший по 0 очков Даниилу Дубову и Яну Непомнящему за ничью в партии чемпионата мира по блицу, слишком предвзято отнесся к россиянам.

В партии 11-го тура турнира по блицу Дубов и Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Главный арбитр турнира присудил им по 0 очков. Оба гроссмейстера подали апелляции на решение, которые были отклонены. По итогам турнира Дубов занял второе место, Непомнящий — пятое.

«С моей точки зрения, ребята, конечно, переборщили, — приводит ТАСС слова Артемьева. — Это немного было неуважительно по отношению к шахматам. Но, на мой взгляд, максимум, какое наказание должно было быть, это предупреждение или штраф. Штраф как за нарушение дресс-кода. Но арбитр повел себя странно и, как мне кажется, слишком предвзято отнесся к россиянам в том числе. Решение такое пусть остается на его совести».

Артемьев занял в турнире по блицу третье место.