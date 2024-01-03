Дворкович: «Пиво или вино может снять стресс, но не улучшить игру шахматистов»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что алкоголь не улучшает игру шахматистов, бокал вина или пива может служить исключительно для снятия стресса в конце дня.

«Конечно, иногда кто-то снимает стресс бокалом вина или пива, но, конечно, это не улучшает игру. Это вопрос снятия стресса, расслабления в конце тяжелого дня, и, возможно, некоторые шахматисты этим пользуются. И Магнус во время турниров точно не злоупотреблял. Если когда и выпивал бокал вина, то точно не перед партией», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, который выиграл чемпионат мира по рапиду и блицу рассказал, что иногда играет в онлайн-турнирах, употребив алкоголь.