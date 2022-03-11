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Сегодня, 19:38

Андрейкин сыграет с Раппортом в финале турнира серии «Гран-при» в Белграде

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянин Дмитрий Андрейкин на тай-брейке победил нидерландца Аниша Гири в полуфинальном матча турнира серии «Гран-при» в Белграде.

Первая и вторая партии 9 и 10 марта завершились вничью. 11 марта состоялся тай-брейк с укороченным контролем времени, шахматисты провели две партии в рапид. В первой партии шахматисты не смогли выявить победителя, во второй черными фигурами победил Андрейкин.

В финале турнира россиянин сыграет с венгром Рихардом Раппортом.

Источник: https://tass.ru/sport/14044929
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