Шахматист Карякин поблагодарил Шипова за поддержку из-за возможного отстранения от турнира претендентов

Российский шахматист Сергей Карякин поблагодарил тренера Сергея Шипова за поддержку из-за возможного отстранения от турнира претендентов из-за его взглядов на ситуацию в Украине.

Шипов в своем посте на Facebook заявил, что решение об отстранении российского шахматиста от турнира претендентов может стать «позорнейшей страницей в истории шахмат».

«Спасибо, Сергей Юрьевич! Все так», — написал Карякин в Twitter.

27 февраля Международная шахматная федерация (ФИДЕ) открыла дисциплинарные дела против Карякина и Шипова из-за их открытой политической позиции.