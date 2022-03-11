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Карякин поблагодарил Шипова за поддержку из-за возможного отстранения от турнира претендентов

Шахматист Карякин поблагодарил Шипова за поддержку из-за возможного отстранения от турнира претендентов
Карен Саркисян
Корреспондент
Сергей Карякин.
Фото Instagram

Российский шахматист Сергей Карякин поблагодарил тренера Сергея Шипова за поддержку из-за возможного отстранения от турнира претендентов из-за его взглядов на ситуацию в Украине.

Шипов в своем посте на Facebook заявил, что решение об отстранении российского шахматиста от турнира претендентов может стать «позорнейшей страницей в истории шахмат».

«Спасибо, Сергей Юрьевич! Все так», — написал Карякин в Twitter.

27 февраля Международная шахматная федерация (ФИДЕ) открыла дисциплинарные дела против Карякина и Шипова из-за их открытой политической позиции.

Сергей Карякин (шахматы)
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