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Карпов — о поражении Непомнящего: «Больше обидно за Карлсена, который отказался защищать свое звание»

Карпов отреагировал на победу Дин Лижэня над Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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12-й чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов прокомментировал для «СЭ» победу китайца Дин Лижэня над россиянином Яном Непомнящим в матче за мировую шахматную корону.

«Если честно, то больше обидно за Карлсена, который отказался защищать свое звание. Будучи чемпионом мира, он не имел права допускать такие безобразные, безумные правила, — сказал Карпов «СЭ». — Только любителю такие правила выпустить. До самого безобразия участники матча еще не доехали: самая последняя партия могла стать партией-блиц — 3 минуты и 2 секунды добавляется на ход и до первой победы. Это ни в коем случае нельзя было делать. Хотя Непомнящий в этом матче проиграл белыми, но все-таки белые имеют большое преимущество. Чемпиону мира недопустимо делать такие глупости, как вот сделал Карлсен».

Также Карпов отметил, что россиянин имел все шансы победить.

«Такой формат — исторически неправильный. Ян, конечно, имел шанс выиграть. Жалко, что его упустил. Но все-таки надо поздравить китайского шахматиста, потому что он добился величавшего успеха. Он первый чемпион мира в истории шахмат из Китая. Лет восемь или десять назад у них был командный успех, и тогда это было чем-то невероятным. А в личном первенстве это еще сложнее, еще более успешно», — добавил он.

Шахматисты не смогли выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7-7), противостояние продолжилось на тай-брейке.

Первые три партии в рапиде завершились вничью. Непомнящий в четвертой партии белыми фигурами проиграл китайцу, признав поражение на 68-м ходу. Лижэнь выиграл тай-брейк со счетом 2,5-1,5.

Анатолий Карпов
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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