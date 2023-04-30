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Ян Непомнящий после поражения от Дин Лижэня: «Я планирую еще поиграть»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что не собирается завершать карьере после столь обидного поражения в матче на первенство мира от Дин Лижэня. Судьба противостояния в Астане решилась на тай-брейке (2,5 — 1,5 в пользу китайского гроссмейстера).

«Это был важный отрезок в моей жизни, было проделано очень много работы, — подчеркнул на пресс-конференции Непомнящий. — Сложно прогнозировать, что будет дальше, но я планирую еще поиграть».

Непомнящий дважды подряд выигрывал турнир претендентов (ранее такое удавалось только Василию Смыслову). Однако в матчах на первенство мира он дважды терпел поражения. Ранее в конце 2021 года наш гроссмейстер проиграл Магнусу Карлсену (7:5:3,5) в Дубае.

Шахматы
Ян Непомнящий
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