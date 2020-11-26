В поединке Тайсона и Джонса разрешен нокаут

Продюсер боя Майка Тайсона и Роя Джонса, Райан Кэвэна, сообщил, что в поединке будет разрешен нокаут.

— Нокаут разрешен, — приводит Yahoo слова Кэвэна. — Мы слышали, как кто-то говорил, что нокаута не будет, но это полностью разрешено. Если у кого-то из бойцов появится кровь, поединок не остановят. Атлетическая комиссия Калифорнии одобрила бой. Там будет судья, который будет следить за тем, чтобы бой шел по профессиональным правилам с несколькими исключениями.

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.

29 ноября 05:30 по Москве трансляция поединка Тайсон — Джонс только в прямом эфире и на сайте РЕН ТВ